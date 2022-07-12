Як відмовитися від цінностей, на яких ти виріс, але зараз їх перекреслила війна?

Радянське кіно, література, музика — це те, на чому виросло не одне покоління. Проте всі цінності наразі перекреслені війною. Багато хто сьогодні відмовляється від свого минулого. Та викреслити частину свого життя доволі складно. Що робити, якщо за покликом душі відчуваєш потребу змінити інтереси та вподобання? Як легше адаптуватися до нового? Більше з’ясовували у новому випуску «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Не відмовляйтеся від свого минулого.

«Ми не можемо відмовитися від наших спогадів, не можемо перекреслити наше життя. Адже тоді втрачаємо фундамент, на який спиралися. Замість того відчуватимемо порожнечу», — запевняє Світлана Арефнія.

Розділіть життя на «до» та «після».

Зробіть «ревізію» ваших цінностей.

«Зрозумійте, чи хочете ви саме зараз, під час війни, переглядати радянські фільми, слухати російську музику. Думаю, що це не є невід’ємною частиною вашого життя. Тож ви можете від цього відмовитися, щоб не дратувати тих, хто оточує вас. Інші цього не приймають, і вони праві, тому що росія є агресором. Ця агресія накладається на всі сфери життя», — каже психологиня.

Не нав’язуйте іншим свої інтереси, які стосуються російської культури.

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Формуйте нові цінності, які відповідають нинішній ситуації.

«Сформуйте нові цінності, наприклад: так, мені подобалася російська музика, але зараз я обираю українську. Я шукаю, який виконавець, яка пісня мені подобається саме зараз з українських. Це допоможе переключитись від старих звичок і сформувати нові», — радить Світлана.

Розвивайте в собі здатність пізнавати нове.

«Потрібно розвивати пізнавальні процеси, які допоможуть нам наблизитись, полюбити саме українську культуру. Ми можемо знайти там те, що буде до душі».

Перефокусуйте свою увагу зі спогадів на сьогодення.

Виховуйте дітей на українській культурі — це вплине на формування їхніх цінностей.

«Якщо ви обираєте українську культуру, літературу, українські казки та вірші, яких дуже багато, тоді дитина у дорослому віці буде слухати, читати, дивитися українське. Адже вона на цьому зростала. Це буде спогадами дитинства. Це буде допомагати їй формувати свою особистість і набір цінностей», — підсумувала психологиня.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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