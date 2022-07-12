Как отказаться от ценностей, на которых вырос, но сейчас их перечеркнула война?

Советское кино, литература, музыка — это то, на чем выросло не одно поколение. Однако все ценности перечеркнуты войной. Многие сегодня отказываются от своего прошлого. Но вычеркнуть часть своей жизни достаточно сложно. Что делать, если по зову души ощущаешь потребность изменить интересы и предпочтения? Как легче приспособиться к новому? Больше выясняли в новом выпуске «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

Не отказывайтесь от своего прошлого.

«Мы не можем отказаться от наших воспоминаний, не можем перечеркнуть нашу жизнь. Ведь тогда теряем фундамент, на который опирались. Вместо этого будем чувствовать пустоту», — уверяет Светлана Арефния.

Разделите жизнь на «до» и «после».

Сделайте «ревизию» ваших ценностей.

«Поймите, хотите ли вы именно сейчас, во время войны, просматривать советские фильмы, слушать русскую музыку. Думаю, что это не является неотъемлемой частью вашей жизни. Поэтому вы можете от этого отказаться, чтобы не раздражать окружающих. Другие этого не принимают, и они правы, потому что россия является агрессором. Эта агрессия накладывается на все сферы жизни», – говорит психолог.

Не навязывайте другим свои интересы, относящиеся к русской культуре.

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Формируйте новые ценности, соответствующие нынешней ситуации.

«Сформируйте новые ценности, например: да, мне нравилась российская музыка, но сейчас я выбираю украинскую. Я ищу, какой исполнитель, какая песня мне нравится именно сейчас из украинских. Это поможет переключиться от старых привычек и сформировать новые», – советует Светлана.

Развивайте в себе способность познавать новое.

«Нужно развивать познавательные процессы, которые помогут нам приблизиться, полюбить украинскую культуру. Мы можем найти там то, что придется по душе».

Сфокусируйте свое внимание от воспоминаний на настоящее.

Воспитывайте детей на украинской культуре – это повлияет на формирование их ценностей.

«Если вы выбираете украинскую культуру, литературу, украинские сказки и стихи, которых очень много, тогда ребенок во взрослом возрасте будет слушать, читать, смотреть украинское. Он ведь на этом рос. Это будут воспоминаниями детства. Это будет помогать ему формировать свою личность и набор ценностей», — подытожила психолог.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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