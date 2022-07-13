«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 13 июля?

Сейчас время, когда украинцам крайне необходима психологическая поддержка. Для ее обеспечения каждый день выходит программа «Допомога психолога» дайджеста «Все буде добре». Сегодня, 13 июля, психолог Андрей Жельветро ответит на волнующие украинцев вопросы во время войны. Не пропустите в 23:10 новый выпуск на СТБ. Подробности в анонсе STB.UA.

Сегодня, 13 июля, выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога», где обсудят следующие темы:

Как пережить потерю друзей на войне?

Боюсь оставаться одна, поэтому не отпускаю от себя мужа. Что с этим делать?

Не пропустите сегодня в 23:10 новый выпуск рубрики «Допомога психолога» в эфире телеканала СТБ!

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Как стать участником программы «Допомога психолога»

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

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