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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 13 липня?

13.07.2022

Наразі час, коли українцям вкрай необхідна психологічна підтримка. Для її забезпечення щодня виходить програма «Допомога психолога» дайджесту «Все буде добре». Сьогодні, 13 липня, психолог Андрій Жельветро відповість на хвилюючі українців питання під час війни. Не пропустіть о 23:10 новий випуск на СТБ. Подробиці в анонсі STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Сьогодні, 13 липня, вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога», де обговорять такі теми:

  • Як пережити втрату друзів на війні?
  • Боюсь залишатися сама, тому не відпускаю від себе чоловіка. Що з цим робити?

Не пропустіть сьогодні, 13 липня, о 23:10 новий випуск рубрики «Допомога психолога» в ефірі телеканалу СТБ!

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Як стати учасником програми «Допомога психолога»

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

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