Ми з України: Киевские айтишники создают павербанки для ВСУ фактически из электронных сигарет| Все буде добре

Ми з України: киевские айтишники создают павербанки для ВСУ фактически из электронных сигарет

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с друзьями-айтишниками, активно помогающими нашим защитникам. Когда в Украине начался дефицит павербанков, ребята нашли способ, как сделать их из аккумуляторов одноразовых электронных сигарет. Больше – в материале STB.UA.

Пятеро друзей из Киева уже долгое время создают павербанки для нужд ВСУ из использованных электронных сигарет. А еще изобретатели превращают обычные видеокамеры в устройства ночного видения, которые очень нужны на фронте.

В команде — пять человек, все работают в IT.

По словам одного из них, Ивана Волынца, идея перерабатывать электронные сигареты на павербанки пришла сама собой — когда друзья разобрали пакет выкуривших электронок и увидели, что там достаточно нормальные аккумуляторы, которые можно перезаряжать, если это правильно делать.

Что нужно для павербанка

Корпус, платы безопасности заряда/переразряда. Обычно команда использует готовый модуль павербанка. А недостающие детали из пластика печатают на 3D-принтере — один из друзей привез его из Киева на западную Украину, где сейчас живет компания.

Шесть павербанков друзья укомплектовали мощными фонарями. Также ребята из передовой просили добавить возможность зарядки для раций – сейчас думают, как это сделать.

«Проблемы с комплектующими есть. Они сейчас в дефиците и некоторые продавцы этим злоупотребляют и завышают цены в два-три раза».

Сколько электронок нужно на один гаджет

«Сейчас мы комплектуем по 20 штук. Двадцать сигарет – один павербанк», – говорит Иван.

Сначала айтишники использовали свои электронные сигареты. Потом Иван рассказал о своей разработке в Instagram и понеслось: знакомые и незнакомые люди начали присылать им использованные одноразки «Новой почтой».

«Может быть, тысяч десять этих штук нам прислали. Мы даже сделали пост о том, что приостанавливаем прием, потому что нужно обработать эти посылки», – рассказывает Иван.

Себестоимость готового павербанка выходит в районе 200 грн. Это гораздо дешевле, чем большинство павербанков.

«Мы понимаем, насколько тяжело военным оставаться без связи, без поддержки родных людей, без семейного тепла. Именно поэтому мы не будем останавливаться, а будем делать все для того, чтобы Украина победила! Слава Украине!».

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