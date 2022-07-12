Ми з України: Київські айтішники створюють павербанки для ЗСУ фактично з електронних сигарет | Все буде добре

Ми з України: київські айтішники створюють павербанки для ЗСУ фактично з електронних сигарет

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь із друзями-айтівцями, які активно допомагають нашим захисникам. Коли в Україні почався дефіцит на павербанки, хлопці знайшли спосіб, як зробити їх із акумуляторів одноразових електронних сигарет. Більше — в матеріалі STB.UA.

П’ятеро друзів із Києва вже довгий час створюють павербанки для потреб ЗСУ із використаних електронних цигарок. А ще винахідники перетворюють звичайні відеокамери на пристрої нічного бачення, які дуже потрібні на фронті.

В команді — п’ятеро людей, всі працюють в ІТ.

За словами одного з них, Івана Волинця, ідея переробляти електронні цигарки на павербанки прийшла сама собою — коли друзі розібрали пакет електронок, які самі викурили, і побачили, що там доволі нормальні акумулятори, які можна перезаряджати, якщо це правильно робити.

Що потрібно для павербанку

Корпус, плати безпеки перезаряду/перерозряду. Зазвичай команда використовує купований готовий модуль павербанку. А деталі з пластику, яких не вистачає, друкують на 3D-принтері — один з друзів притянув його з Києва на західну Україну, де зараз мешкає компанія.

Шість павербанків друзі комплектували потужними ліхтарями. Також хлопці з передової просили додати можливість зарядки для рацій — зараз думають, як це зробити.

«Проблеми з комплектуючими є. Вони зараз у дефіциті, й деякі продавці цим зловживають та завищують ціни у два-три рази».

Скільки електронок потрібно на один гаджет

«Зараз ми комплектуємо по 20 штук. Двадцять цигарок — один павербанк», — каже Іван.

Спочатку айтішники використовували цигарки, які викурили самі. Потім Іван розповів про свою розробку в Instagram — і понеслося: знайомі та незнайомі люди почали надсилати їм використані одноразки «Новою поштою».

«Можливо, тисяч десять цих одноразок нам прислали. Ми навіть зробили пост про те, що призупиняємо прийом, бо треба обробити ці посилки», — розповідає Іван.

Собівартість готового павербанку виходить в районі 200 грн. Це набагато дешевше, ніж більшість павербанків.

«Ми розуміємо, наскільки важко військовим залишатися без зв’язку, без підтримки рідних людей, без сімейного тепла. Саме тому ми не будемо зупинятися, а будемо робити все для того, аби Україна перемогла! Слава Україні!».

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