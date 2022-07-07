Ми з України: Юлия из России грезит об Украине и помогает ВСУ| Все буде добре

Ми з України: Юлия из России грезит об Украине и помогает ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы услышите историю Юлии Войцеховской. Девушке – 29 лет, уроженка России, но уже 9 лет живет в Украине. Почему она решила сменить российский паспорт? И каким образом помогает ВСУ? Больше — в материале STB.UA.

Юлия родилась в Благовещенске, 20 лет прожила в Курске. Но сердце юной россиянки покорил украинец.

«Он музыкант, приехал в Курск из Украины с концертом. Это была любовь с первого взгляда!» – вспоминает Юля.

Так что вскоре Артем с Юлей обручились и уехали жить в Донецк.

«Здесь очень красивые парки, природа, Донбасс Арена! Каждый год мы ездили в Карпаты, я обожаю Украину! Никогда ко мне, как русскоязычной, не было претензий».

Пока в 2014 году в новый дом Юлии не ворвались непрошеные гости.

«Мы видели, как заходила российская техника, как по центральным улицам ходят вооруженные люди. Мы старались, жили, путешествовали и все это у нас забрали! Мои родственники звонили мне и просили, чтобы я возвращалась обратно в Россию. Но я не хотела, до сих пор не хочу! Я не могла поверить, что моя страна совершает такие зверства с Украиной! Мне, как русской, это такая боль! А еще вина, стыд и огромное разочарование!».

Так что Юлии стал противным ее российский паспорт.

«Я не хочу быть гражданкой этой страны! Надеюсь, что совсем скоро стану гражданкой Украины! Поэтому сейчас я учу украинский, помогаю ребятам из ВСУ в закупках лекарств, и это тот минимум, который я могу сделать, чтобы приблизить победу Украины!»

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