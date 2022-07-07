Ми з України: Юлія з Росії марить Україною та допомагає ЗСУ | Все буде добре

Ми з України: Юлія з Росії марить Україною та допомагає ЗСУ

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» розповідаємо історію Юлії Войцехівської. Дівчині 29 років, уроженка Росії, але вже 9 років живе в Україні. Чому вона вирішила змінити російський паспорт? І яким чином допомагає ЗСУ? Більше — в матеріалі STB.UA.

Юлія народилася в Благовіщенську, 20 років прожила в Курську. Але серце юної росіянки підкорив українець.

«Він музикант, приїхав в Курськ з України з концертом. Це було кохання з першого погляду!» – згадує Юля.

Тож незабаром Артем з Юлею побралися і поїхали жити до Донецька.

«Тут дуже гарні парки, природа, Донбас Арена! Кожен рік ми їздили в Карпати, я обожнюю Україну! Ніколи до мене, як до російськомовної, не було претензій».

Поки у 2014 році у новий дім Юлії не увірвалися непрошені гості.

«Ми бачили, як заходила російська техніка, як по центральних вулицях ходять озброєні люди. Ми старалися, жили, подорожували, і все це у нас забрали! Мої родичі дзвонили мені, і просили, аби я поверталася назад в Росію. Але я не хотіла, і досі не хочу! Я не могла повірити, що моя країна робить такі звірства з Україною! Мені, як росіянці, це така біль! А ще вина, сором і величезне розчарування!»

Тож Юлії став осоружним її російський паспорт.

«Я не хочу бути громадянкою цієї країни! Сподіваюся, що зовсім скоро стану громадянкою України! Тож зараз я вчу українську, допомагаю хлопцям із ЗСУ в закупках ліків, і це – той мінімум, який я можу зробити, аби наблизити перемогу України!»

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