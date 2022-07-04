Ми з України: Как перейти на украинский язык | Все буде добре

Ми з України: Как перейти на украинский язык
В новой рубрике «Ми з України:» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с 25-летней Жанной, которая рассказала о проекте Gromad.UA.ny, в котором она вместе с неравнодушными волонтерами учит людей украинскому языку. Как перейти на украинский язык — читайте в материале STB.UA.
Фото: IgorVetushko/Depositphotos
Сегодня у украинцев есть четкая мотивированная цель переходить на украинский язык. С чего нужно начинать? Возможно ли усовершенствоваться самостоятельно? И как чувствовать себя свободно в украиноязычной среде?
Как перейти на украинский язык
- Общайтесь по-украински с родными, друзьями и даже незнакомцами.
- Окружите себя украинским повсюду – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку.
- Общайтесь с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читайте истории людей, которым это уже удалось.
- Всегда говорите по-украински в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке.
- Включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, пишите на украинском в соцсетях.
- Используйте украиноязычные версии сайтов, ищите на украинском в поисковых системах.
- Заведите блокнот для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых изречений.
«До 11 класса я была русскоязычной, но после школы я начала говорить по-украински, полюбила все наше. Поэтому я решила переехать во Львов, чтобы учиться там и перейти на красивый украинский. Наш язык – это наша ДНК» – сказала Жанна.
Когда русская орда начала уничтожать все украинское, Жанна принялась сажать ростки родного языка в сердца людей.
«Я – основательница проекта “Громадяни”. Проект бесплатный. Мы помогаем людям переходить на украинский язык, чтобы у нас было будущее! В наших языковых чатах Gromad.UA.ny мы становимся настоящей семьей! Вся Украина, наконец, объединится и станет единой!»
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