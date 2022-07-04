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Все буде добре

Ми з України: Як перейти на українську мову

04.07.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з 25-річною Жанною, яка розповіла про проєкт Gromad.UA.ny, у якому вона разом з небайдужими волонтерами навчає людей української мови. Як перейти на українську мову — читайте в матеріалі STB.UA.

Ми з України: Як перейти на українську мову | Все буде добре

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Сьогодні українці мають чітку мотивовану ціль переходити на українську мову. З чого необхідно починати? Чи можливо вдосконалитися самостійно? І як почуватися вільно в україномовному середовищі? 

Як перейти на українську мову

  • Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями.
  • Оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику.
  • Спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося.
  • Завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою.
  • Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах.
  • Користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах.
  • Заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з 25-річною Жанною з Сум, яка допомагає людям переходити на українську мову. 

«До 11 класу я була російськомовною, але після школи я почала говорити українською, полюбила усе наше. Тому я вирішила переїхати у Львів, аби навчатися там і перейти на красиву українську. Наша мова – це наше ДНК» –  сказала Жанна. 

Тож, коли російська орда почала нищити все українське, Жанна взялася садити паростки рідної мови у серця людей.

«Я –  засновниця проєкту “Громадяни”. Проєкт безкоштовний. Ми допомагаємо людям переходити на українську мову, аби у нас було майбутнє!  В наших мовних чатах Gromad.UA.ny ми стаємо справжньою сім’єю! Вся Україна, нарешті, об’єднається, і стане єдиною!»

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