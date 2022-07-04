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Все буде добре

Ми з України : Семья Харитоновых вынесла из пожара картины Марии Приймаченко

04.07.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Натальей Харитоновой, жительницей села Иванков Киевской области. Она вместе с мужем спасли картины всемирно известной художницы, уроженцы села Иванков, Марии Приймаченко.

Ми з України: Семья Харитоновых вынесла из пожара картины Марии Приймаченко | Все буде добре

В начале войны русские оккупанты взорвали историко-краеведческий музей в селе Иванков Киевской области, в котором хранились картины художницы Марии Приймаченко. Сначала сообщалось, что все работы сгорели. Позже стало известно, что их спас охранник музея 49-летний Анатолий Харитонов. Ему помогала жена Наталья и люди, живущие неподалеку.

«Был сильный ветер, крыша здания начала быстро гореть. Понимали, что пожар потушить не сможем. Но была надежда, что хоть какие экспонаты спасем. Мы вырвали решетку на двух окнах и выбили стекла. Быстро стали выносить картины — хорошо, что они заранее были сложены в одном месте. Наш поселок обстреливали. Вокруг раздавались взрывы, а мы носили картины. Здание музея сгорело через полчаса. Но работы Марии Примаченко успели спасти».

Украинские военные освободили поселок 1 апреля. Где сейчас хранят спасенные экспонаты Иванковского историко-краеведческого музея, руководство не сообщает. Но их обещают вернуть в экспозицию, как только помещение отстроят.

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