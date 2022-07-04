Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України:  Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко

04.07.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з Наталією Харитоновою, мешканкою села Іванків, що на Київщині. Вона разом з чоловіком врятували картини всесвітньовідомої художниці, урожениці села Іванків, Марії Приймаченко.

Ми з України: Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко | Все буде добре

На початку війни російські окупанти підірвали історико-краєзнавчий музей у селі Іванків Київської області, в якому зберігалися картини художниці Марії Приймаченко. Спочатку повідомляли, що всі роботи згоріли. Пізніше стало відомо, що їх врятував охоронець музею 49-річний Анатолій Харитонов. Йому допомагала дружина Наталія і люди, які живуть неподалік.

«Був сильний вітер, дах будівлі почав швидко горіти. Розуміли, що пожежу загасити не зможемо. Але була надія, що хоч якісь експонати врятуємо. Ми вирвали ґрати на двох вікнах і вибили шибки. Якнайшвидше почали виносити картини — добре, що вони заздалегідь були складені в одному місці. Наше селище обстрілювали. Навколо лунали вибухи, а ми носили картини. Будівля музею згоріла за півгодини. Але роботи Марії Приймаченко встигли врятувати».

Українські військові звільнили селище 1 квітня. Де зараз зберігають врятовані експонати Іванківського історико-краєзнавчого музею, керівництво закладу не повідомляє. Але їх обіцяють повернути до експозиції, щойно приміщення відбудують.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ми з України: Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Як перейти на українську мову

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 4 липня?

 Допомога психолога Світлана Арефнія
Все буде добре

Як позбутися залежності від азартних ігор, розказала Світлана Арефнія

 Ми з України: Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України:  Яна з Чернівців зібрала 420 000 гривень для ЗСУ

 светлана арефния допомога психолога
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 30 червня?

 Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов
Все буде добре

Допомога психолога: Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати