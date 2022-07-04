Ми з України: Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко | Все буде добре

Ми з України: Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з Наталією Харитоновою, мешканкою села Іванків, що на Київщині. Вона разом з чоловіком врятували картини всесвітньовідомої художниці, урожениці села Іванків, Марії Приймаченко.

На початку війни російські окупанти підірвали історико-краєзнавчий музей у селі Іванків Київської області, в якому зберігалися картини художниці Марії Приймаченко. Спочатку повідомляли, що всі роботи згоріли. Пізніше стало відомо, що їх врятував охоронець музею 49-річний Анатолій Харитонов. Йому допомагала дружина Наталія і люди, які живуть неподалік.

«Був сильний вітер, дах будівлі почав швидко горіти. Розуміли, що пожежу загасити не зможемо. Але була надія, що хоч якісь експонати врятуємо. Ми вирвали ґрати на двох вікнах і вибили шибки. Якнайшвидше почали виносити картини — добре, що вони заздалегідь були складені в одному місці. Наше селище обстрілювали. Навколо лунали вибухи, а ми носили картини. Будівля музею згоріла за півгодини. Але роботи Марії Приймаченко встигли врятувати».

Українські військові звільнили селище 1 квітня. Де зараз зберігають врятовані експонати Іванківського історико-краєзнавчого музею, керівництво закладу не повідомляє. Але їх обіцяють повернути до експозиції, щойно приміщення відбудують.

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