Ми з України: История об акушерке из Чернигова, которая принимала роды под взрывами| Все буде добре

Ми з України: акушерка из Чернигова помогла родиться 136 малышам во время боевых действий

В Украине идет война. Дети рождаются в условиях смертельной опасности. Новая жизнь появляется там, где орки сеют смерть. В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Верой Целик – старшей акушеркой КНП «Родильный дом» Черниговского городского совета. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, переживших ад.

С первого дня войны и в течение 46 дней ужаса, выстрелов, отсутствия коммуникаций, акушерка организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище. Принимала роды (во время боевых действий в бомбоубежище) и поддерживала рожениц. Все время медик жила в медучреждении.

За это время в городе, где была посеяна смерть, в роддоме родилось 136 детей, в том числе две двойни и три тройни. Кроме того, 22 ребенка с малым весом во время войны выходили в специальных боксах, где поддерживается жизнедеятельность младенцев.

Из-за постоянных обстрелов и взрывов в городе не было света, но работали генераторы. За мужество и преданность своему делу женщина награждена Орденом Княгини Ольги.

«Я сказала всем, что это не моя личная награда. Это награда нашего коллектива! Мы будем рожать маленьких украинцев, которые будут ценить мир, свободу и нашу Украину!», – сказала Вера.

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