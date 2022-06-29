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Все буде добре

Ми з України: акушерка из Чернигова помогла родиться 136 малышам во время боевых действий

29.06.2022

В Украине идет война. Дети рождаются в условиях смертельной опасности. Новая жизнь появляется там, где орки сеют смерть. В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Верой Целик – старшей акушеркой КНП «Родильный дом» Черниговского городского совета. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, переживших ад.

Ми з України: История об акушерке из Чернигова, которая принимала роды под взрывами| Все буде добре

С первого дня войны и в течение 46 дней ужаса, выстрелов, отсутствия коммуникаций, акушерка организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище. Принимала роды (во время боевых действий в бомбоубежище) и поддерживала рожениц. Все время медик жила в медучреждении.

За это время в городе, где была посеяна смерть, в роддоме родилось 136 детей, в том числе две двойни и три тройни. Кроме того, 22 ребенка с малым весом во время войны выходили в специальных боксах, где поддерживается жизнедеятельность младенцев.

Ми з України: История об акушерке из Чернигова, которая принимала роды под взрывами| Все буде добре

Из-за постоянных обстрелов и взрывов в городе не было света, но работали генераторы. За мужество и преданность своему делу женщина награждена Орденом Княгини Ольги.

Ми з України: История об акушерке из Чернигова, которая принимала роды под взрывами| Все буде добре

«Я сказала всем, что это не моя личная награда. Это награда нашего коллектива! Мы будем рожать маленьких украинцев, которые будут ценить мир, свободу и нашу Украину!»,  – сказала Вера.

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

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