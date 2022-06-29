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Все буде добре

Ми з України: акушерка з Чернігова допомогла народитися 136 малюкам під час бойових дій

29.06.2022

В Україні триває війна. Діти народжуються в умовах смертельної небезпеки. Та нове життя з‘являється там, де окупанти сіють смерть. В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з Вірою Целик — старшою акушеркою КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради. Вона змогла потурбуватися про новонароджених в одному з міст, яке пережило пекло. 

Ми з України: Історія про акушерку з Чернігова, яка брала пологи під вибухами| Все буде добре

Від першого дня війни й протягом 46 днів жаху, пострілів, відсутності комунікацій акушерка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі, приймала пологи (під час бойових дій — у бомбосховищі) та підтримувала породіль. Увесь час медик жила в медзакладі.

За цей час у місті, де була посіяна смерть, в пологовому народилося 136 дітей, в тому числі дві двійні та три трійні. Крім того, 22 дитини з малою вагою під час війни виходили в спеціальних боксах, де підтримується життєдіяльність немовлят.

Ми з України: Історія про акушерку з Чернігова, яка брала пологи під вибухами| Все буде добре

Через постійні обстріли та вибухи у місті не було світла, але працювали генератори. За мужність і відданість своїй справі жінку нагороджено Орденом Княгині Ольги. 

Ми з України: Історія про акушерку з Чернігова, яка брала пологи під вибухами| Все буде добре

«Я сказала всім, що це – не моя особиста нагорода. Це нагорода нашого колективу! Ми будемо народжувати маленьких українців, які будуть цінувати мир, свободу, і нашу Україну!», – сказала Віра. 

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

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