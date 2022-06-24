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Все буде добре

Ми з України: история невероятного спасения лошадей из Бучанского района

24.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили со соучредителем конно-спортивного клуба «Фаворит» Юлией Гуляевой. Что пришлось пережить женщине и ее семье из-за рашистов? Читайте прямо сейчас на STB.UA.

Ми з України: История о Юлии Гуляевой | Все буде добре

В селе Лисичанка в Бучанском районе Юлю и ее лошадей застала война.

«Мы услышали взрывы, обстрелы начали усиливаться, практически все дни был огонь. Но даже под угрозой смерти мы не бросили 25 испуганных коней».

Остались верными своим скакунам и четверо работников. Они не ходили в бомбоубежище, потому что нужно было ухаживать за животными, а им нужна не только пища, но и медицинская поддержка.

«В промежутке между обстрелами мы гуляли с лошадьми, ездили за дровами. А уже 16 марта 2 снаряда захватчиков попали в конный клуб. Нам показалось, что мы скончались».

Ми з України: История о Юлии Гуляевой | Все буде добре

Обломками градов ранило и коней.

«Мы обращались к ветеринарам только в телефонном режиме, потому что никто не мог сюда приехать. Была закрыта территория и линия огня. Мы самостоятельно вытаскивали из них обломки, сшивали лошадей, самостоятельно прооперировали еще двух скакунов – Дезиса и Купера».

А вот тренера по верховой езде Артура спасти не удалось, он погиб, помогая животным. Он бежал за лошадьми, когда произошел взрыв, и обломок его догнал.

«Наши ребята, военные ВСУ, начали гнать эту гадость из домов, большое им за это спасибо! Там, где раньше летали снаряды, сейчас проходят тренировки по верховой езде!»

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