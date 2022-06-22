Ми з України: История о Оливии Дабровски | Все буде добре

Ми з України: Звезда «Списка Шиндлера» помогает украинцам на границе с Польшей

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» актриса из «Списка Шиндлера» Оливия Дабровски рассказала о том, как поддерживает Украину и помогает украинцам на границе с Польшей.

Оливия Дабровски – один из волонтеров, которые помогают украинцам в Польше. В детстве девушка сыграла роль в фильме о войне «Список Шиндлера», но она никогда не думала, что война возможна в современной Европе. В настоящее время женщина занимается координацией волонтеров на границе с Польшей. Она помогает беженцам выехать из страны и расселить их в безопасные места. Актриса также собирает средства для нужд украинских беженцев. Ей уже удалось помочь десяткам с поиском жилья и транспортом в Польшу.

Отметим, что пока актриса ведет волонтерскую деятельность на украинско-польской границе, ей пришлось временно приостановить свой бизнес в сфере копирайтинга.

«Я ничего не жду, и никто из нашей группы волонтеров не хочет слышать «спасибо», мы просто делаем свою работу. Я сделаю все, что смогу. Я никогда не забуду эти лица и глаза. К этому нельзя подготовиться, можно только вообразить», – подчеркнула Оливия Дабровски.

Девушка не понимала, как в 21 веке в центре Европы может начаться война.

«Когда это произошло, я позвонила маме и сказала, чтобы мы подъехали к украинско-польской границе. Там мы встречали украинцев, бежавших от войны. Оказывали им всю необходимую помощь. С начала войны мы работали 24/7. Мы почти не спали и не ели. Сейчас моя обязанность – координация разных процессов. Самая большая моя гордость – поставка инсулина для людей, страдающих диабетом. Я очень болею за вас всех, и желаю, чтобы у вас получилось как можно скорее отстроить свою страну, вернуться в свои дома и стать сильнее! Слава Украине!»

Напомним, «Список Шиндлера» – знаменитый фильм режиссера Стивена Спилберга, снятый по научному роману Томаса Кенилли. Лента получила семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм и режиссуру, семь премий BAFTA и три «Золотых глобуса».

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