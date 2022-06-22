Ми з України: історія про Олівію Дабровскі Все буде добре

Ми з України: Зірка «Списку Шиндлера» допомагає українцям на кордоні з Польщею

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» актриса зі «Списку Шиндлера» Олівія Дабровскі розповіла про те, як підтримує Україну та допомагає українцям на кордоні з Польщею.

Олівія Дабровскі – одна із волонтерок, які допомагають українцям у Польщі. У дитинстві дівчина зіграла роль у фільмі про війну «Список Шиндлера», але вона ніколи не думала, що війна можлива у сучасній Європі. Зараз жінка займається координацією волонтерів на кордоні з Польщею. Вона допомагає біженцям із виїздом із країни та розселенням їх у безпечні місця. Актриса також збирає кошти для потреб українських біженців. Їй уже вдалося допомогти десяткам із пошуком житла та транспортом до Польщі.

Зазначимо, що поки актриса веде волонтерську діяльність на українсько-польському кордоні, їй довелося тимчасово призупинила свій бізнес у сфері копірайтингу.

«Я нічого не чекаю, і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути “дякую”, ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу. Я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити», – підкреслила Олівія Дабровські.

Дівчина не розуміла, як у 21 столітті, у центрі Європи може розпочатися війна.

«Коли це відбулося, я подзвонила мамі, і сказала, аби ми під’їхали до українсько-польського кордону. Там ми зустрічали українців, які втікали від війни. Надавали їм всю потрібну допомогу. З початку війни ми працювали 24/7. Ми майже не спали і не їли. Зараз мій обов’язок – координація різних процесів. Найбільша моя гордість – поставка інсуліну для людей, які потерпають від діабету. Я дуже вболіваю за вас усіх, і бажаю, щоб у вас вийшло якомога швидше відбудувати свою країну, повернутися до своїх домівок і стати сильнішими! Слава Україні!»

Нагадаємо, «Список Шиндлера» – знаменитий фільм режисера Стівена Спілберга, заснований на науковому романі письменника Томаса Кенілі. Стрічка отримала сім “Оскарів”, у тому числі за найкращий фільм та режисуру, сім премій BAFTA та три “Золоті глобуси”.

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