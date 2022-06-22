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Все буде добре

Ми з України: Нина Костюченко рассказала о том, как попала в плен к кадыровцам

22.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Нина Костюченко рассказала, как кадыровцы снимают свои видео для Тик-Тока. Подробности – далее в материале STB.UA.

Ми з України: История о Нине Костюченко | Все буде добре

Нину вместе с другими женщинами взяли в заложники и заставляли действовать по сценарию. Уже известно, что Тик-Ток войска Кадырова снимают фейковые видео с гражданами Украины. Они под дулами автоматов заставляли женщин и детей говорить им спасибо для пропагандистских роликов.

Нине пришлось на видео поблагодарить рашистов за подарок – нижнее белье.

«Я сказала “Спасибо”. Это слово я выдавила из себя, потому что они были с автоматами, и мы были напуганы. Они почти не показывали наши лица. Но большую ставку они делали на детей – передавали игрушки и конфеты, чтобы маленькие заложники поблагодарили Кадырова».

Люди уверены: если кадыровцы – самый элитный отряд армии РФ, то «Сверхдержава» обречена.

«Они мне еще тогда говорили: “Ваши ребята ловко бьются”. Я им говорила: «Наши ребята – у себя дома! И защищают наш дом, свою землю, Украину!»

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