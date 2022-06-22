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Все буде добре

Ми з України: Ніна Костюченко розповіла про те, як потрапила у полон до кадировців

22.06.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Ніна Костюченко розповіла про те, як кадировці знімають свої відео для Тік-Току. Подробиці –  далі в матеріалі STB.UA. 

Ми з України: історія про Ніну Костюченко| Все буде добре

Ніну разом з іншими жінками взяли у заручники та змушували діяти за сценарієм.

Вже відомо, що Тік-Ток війська Кадирова знімають фейкові відео із громадянами України. Вони під дулами автоматів змушували жінок та дітей говорити їм спасибі для пропагандистських роликів. 

Пані Ніні довелося на відео подякувати рашистам за подарунок –  спідню білизну.

«Я сказала “Спасибо”. Це слово я видавила з себе, бо вони були з автоматами, і ми були налякані. Вони майже не показували наші обличчя. Але найбільше ставку вони робили на дітей –  передавали іграшки та цукерки, аби маленькі заручники подякували Кадирову». 

Люди впевнені: якщо кадирівці – найелітніший загін армії РФ, то «Наддержава» приречена. 

«Вони мені ще тоді говорили: “Ваши ребята лихо дерутся”. Я їм казала: Наші хлопці – в себе вдома! І захищають наш дім, свою землю, Україну!»

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

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