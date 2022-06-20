Ми з України: История о Валентине Грищенко | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» храбрец Валентин Грищенко из Дымера забрал бензовоз прямо из-под носа у российских солдат, чтобы те не могли заправить свою технику! На этом храбрые дымерцы не остановились – они еще не раз провертали диверсии, чтобы воспрепятствовать захватчикам.

Жители Дымера Киевской области Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко во время попытки оккупации региона российскими военными угнали у них бензовоз с 700 литрами солярки. Машину димерчане передали госпиталю – солярки хватило на 7-8 дней работы электрогенераторов.

«На трассе стоял бензовоз. Мне было интересно, что там внутри. Я залезла туда – там был ключ. Завела, он завелся – и уехали», – рассказала Светлана.

Бензовоз она оставила в поле и пошла за соседом «дядей Валиком», потому что боялась ехать по полю за рулем.

Сначала бензовоз хотели просто поджечь, но решили подождать несколько дней. За это время солярку начали сливать местные жители. Решили отогнать его в больницу Дымера.

Главврач больницы Татьяна Давиденко рассказала, что света тогда не было, использовали электрогенераторы, топлива для них оставалось на 4-5 дней.

«Спросила, где взял». «Украл». «Где украл?» «У кацапов». «Ну и слава богу, и молодец», – рассказала врач.

Валентин говорит, что также с соседом украли у россиян С-300 и спрятали в лесу и поставили около него табличку «заминировано». «Но кацапы его нашли, взорвали», – с сожалением сказал он.



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