Ми з України: історія про Валентина Грищенка | Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» сміливець Валентин Грищенко з Димера забрав бензовоз просто з-під носа у російських солдатів, щоб ті не могли заправити свою техніку! На цьому хоробрі димерці не зупинилися – вони ще не раз провертали диверсії, щоб перешкодити загарбникам.

Жителі Димера Київської області Світлана Костовецька та Валентин Грищенко під час спроби окупації регіону російськими військовими викрали у них бензовоз із 700 літрами солярки. Машину димерчани передали шпиталю – солярки вистачило на 7-8 днів роботи електрогенераторів.

“На трасі стояв бензовоз. Мені було цікаво, що там усередині. Я залізла туди – там був ключ. Завела, він завівся – і поїхали”, – розповіла Світлана.

Бензовоз вона залишила в полі й пішла за сусідом “дядь Валіком”, бо боялася їхати по полю за кермом.

Спершу бензовоз хотіли просто підпалити, але вирішили кілька днів почекати. За цей час солярку почали зливати місцеві. Вирішили відігнати його до лікарні Димера.

Головлікарка лікарні Тетяна Дивиденко розповіла, що світла тоді не було, використовували електрогенератори, палива для них залишалося на 4-5 днів.

“Запитала, де взяв”. “Украв”. “Де вкрав?”. “У кацапів”. “Ну і слава богу, і молодець”, – розповіла лікарка.

Валентин каже, що також із сусідом вкрали у росіян С-300 і сховали у лісі й поставили біля нього табличку “заміновано”. “Але кацапи його знайшли, підірвали”, – з жалем сказав він.



