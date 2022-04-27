Как безопасно общаться в чате дома во время войны? | Все буде добре

В Украине с 24 февраля идет полномасштабное вторжение войск российской федерации. В сложных условиях войны люди самоорганизовываются в пределах многоквартирных домов, улиц, районов и даже целых населенных пунктов. В новой рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре» ведущая Надежда Матвеева рассказывает, как следует вести себя в онлайн-чатах таких сообществ, что можно писать, а что запрещено.

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Иногда локальные чаты создавались очень поспешно, люди добавлялись спонтанно, и вступить в группу мог любой желающий. Поэтому если этого не сделали раньше, следует сейчас обратить внимание на несколько важных моментов.

Как безопасно общаться в чатах домов во время войны

Если название группы является точным адресом, поменяйте его на что-то нейтральное, например, «Соседи». Не выставляйте аватаркой фото дома! Так мошенникам будет сложнее определить ваш дом.

Не добавляйте в чат посторонних! Исключение ― если за человека ручаются постоянные жители. Следите за появлением новых участников. Если появляются, требуйте пояснений. Если их нет ― удаляйте. Установите личности всех участников. Администратор должен знать, кто из какой квартиры. Если в вашей группе один админ, добавьте еще одного. Человек может уехать, волонтерить, просто болеть. Кто-то должен постоянно контролировать сообщество. Добавьте в чат представителя теробороны, находящегося или живущего локально рядом. Не публикуйте в группе списки неэвакуированных. Вообще не обсуждайте, кто из соседей уехал. Такой информацией могут воспользоваться мародеры.

И последнее, но самое важное: не забывайте, что во время войны категорически запрещено писать о точном месте боевых действий и обстрелов, выкладывать фото и видео движения нашей техники.

Берегите себя и свои дома! Всё будет Украина.

Video: Надійні поради: Как безопасно общаться в чатах домов во время войны ТОП-5 советов безопасного общения в чатах жилых домов во время войны. Что должен знать каждый украинец о безопасном общении в чате дома - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все Буде Добре

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