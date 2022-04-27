Як безпечно спілкуватися у чаті будинку під час війни? | Все буде добре

Надійні поради: Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни
В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. У складних умовах війни люди самоорганізовуються в межах багатоквартирних будинків, вулиць районів і навіть цілих населених пунктів для взаємодопомоги та обміну інформацією. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» ведуча Надія Матвєєва розповідає, як треба поводитися в онлайн-чатах таких громад, що можна писати, а що ― заборонено.
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Іноді локальні чати створювалися поспіхом, люди додавалися спонтанно, і вступити до групи міг будь-хто охочий. Тому, якщо цього не зробили раніше, треба зараз звернути увагу на кілька важливих речей.
Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни
Якщо назвою групи є точна адреса, змініть її на щось нейтральне, наприклад, «Сусіди». Не виставляйте аватаркою фото будинку! Так шахраям буде складніше визначити вашу оселю.
- Не додавайте в чат сторонніх! Виняток ― якщо за людину ручаються постійні мешканці. Стежте за появою нових учасників. Якщо з’являються ― вимагайте пояснень. Якщо їх немає ― видаляйте.
- Встановіть особи всіх учасників. Адміністратор повинен знати, хто з якої квартири.
- Якщо в вашій групі один адмін, додайте ще одного. Людина може виїхати, волонтерити, просто хворіти. Хтось має весь час контролювати спільноту.
- Додайте в чат представника тероборони, який перебуває або живе локально поруч.
- Не публікуйте в групі списки неевакуйованих. Узагалі не обговорюйте, хто з сусідів виїхав. Такою інформацією можуть скористатися мародери.
І останнє, але найважливіше: не забувайте, що під час війни категорично заборонено писати про точне місце бойових дій та обстрілів, викладати фото і відео руху нашої техніки.
Бережіть себе та свої домівки! Все буде Україна.
Video: Надійні поради: Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни
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