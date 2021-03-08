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«Dizel Night»: фотоподборка со съёмок концерта-сюрприза «Весна. Любовь. Суперхиты»

08.03.2021

Сегодня, в Международный женский день, в 22:10 в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт-сюрприз «Весна. Любовь. Суперхиты» от создателей «Dizel Night»! Эксклюзивные премьеры, неожиданные дуэты и невероятные шутки от актеров «Дизель Студио». На сцене выступят NK, Мила Нитич, ТНМК, Оля Цибульская, Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и др.  А пока до начала концерта остались считанные часы, предлагаем посмотреть фотоподборку выступлений звезд. Поверьте, мы сможем вас удивить!  

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Больше по теме: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

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Video: «Dizel Night»: фотоподборка со съёмок концерта-сюрприза «Весна. Любовь. Суперхиты»

Dizel Night: Фотоподборка со съёмок концерта-сюрприза Весна. Любовь. Суперхиты. Смотрите лучшие фото с концерта Дизель Найт

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