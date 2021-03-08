«Dizel Night»: фотоподборка со съёмок концерта-сюрприза «Весна. Любовь. Суперхиты»
08.03.2021
Сегодня, в Международный женский день, в 22:10 в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт-сюрприз «Весна. Любовь. Суперхиты» от создателей «Dizel Night»! Эксклюзивные премьеры, неожиданные дуэты и невероятные шутки от актеров «Дизель Студио». На сцене выступят NK, Мила Нитич, ТНМК, Оля Цибульская, Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и др. А пока до начала концерта остались считанные часы, предлагаем посмотреть фотоподборку выступлений звезд. Поверьте, мы сможем вас удивить!
Больше по теме: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»
Проведите 8 Марта вместе с СТБ!
Video: «Dizel Night»: фотоподборка со съёмок концерта-сюрприза «Весна. Любовь. Суперхиты»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+