«Dizel Night»: фотодобірка зі зйомок концерту-сюрпризу «Весна. Кохання. Суперхіти»
08.03.2021
Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, о 22:10 в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт-сюрприз «Весна. Кохання. Суперхіти» від творців «Dizel Night»! Ексклюзивні прем’єри, несподівані дуети та неймовірні жарти від акторів «Дизель Студіо». На сцені виступлять NK, Міла Нітіч, ТНМК, Оля Цибульська, Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Макс Барських, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та ін. А поки до початку концерту залишилися лічені години, пропонуємо подивитися фотодобірку виступів зірок. Повірте, ми зможемо вас здивувати!
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Video: «Dizel Night»: фотодобірка зі зйомок концерту-сюрпризу «Весна. Кохання. Суперхіти»
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