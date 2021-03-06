«Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу
06.03.2021
6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. В первом выпуске зрители увидят пародии на новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского, а также узнают все о лингвистических способностях Насти Каменских. Подробнее читайте в материале.
В 1 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:
Невероятную пародию на новый клип Тины Кароль «Скандал»
Выступление звездной гостьи вечернего шоу — непревзойденной Насти Каменских (NK)
Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко
Новое прочтение новогоднего поздравления Президента Украины Владимира Зеленского