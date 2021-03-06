Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу

06.03.2021

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. В первом выпуске зрители увидят пародии на новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского, а также узнают все о лингвистических способностях Насти Каменских. Подробнее читайте в материале. 

дизель найт

В 1 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:

  • Невероятную пародию на новый клип Тины Кароль «Скандал»
  • Выступление звездной гостьи вечернего шоу — непревзойденной Насти  Каменских (NK)
  • Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко
  • Новое прочтение новогоднего поздравления Президента Украины Владимира  Зеленского

Больше по теме: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

Не пропустите уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ премьеру нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна! 

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить