6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. В первом выпуске зрители увидят пародии на новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского, а также узнают все о лингвистических способностях Насти Каменских. Подробнее читайте в материале.

В 1 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:

Невероятную пародию на новый клип Тины Кароль «Скандал»

Выступление звездной гостьи вечернего шоу — непревзойденной Насти Каменских (NK)

Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко

Новое прочтение новогоднего поздравления Президента Украины Владимира Зеленского

Больше по теме: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

Не пропустите уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ премьеру нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна!

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 1 выпуск юмористического шоу Dizel Night 1 выпуск посетит Настя Каменских. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 1 - лучшие пародии на шоу, клипы и новогоднее поздравление президента

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.