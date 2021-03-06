«Dizel Night»: чим зацікавить 1 випуск гумористичного шоу
06.03.2021
6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. У першому випуску глядачі побачать пародію на новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського, а також дізнаються все про лінгвістичні здібності Насті Каменських. Детальніше читайте в матеріалі.
У 1 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» ви побачите:
Неймовірну пародію на новий кліп Тіни Кароль «Скандал»
Виступ зіркової гості вечірнього шоу — неперевершеної Насті Каменських (NK)
Пародію у виконанні акторів «Дизель Найт» на Ірину Білик та Олександра Лукашенка
Нове прочитання новорічного привітання Президента України Володимира Зеленського