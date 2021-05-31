31 мая в эфир телеканала СТБ вышел 18 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, может ли жизнь в приемной семье быть хуже, чем в детском доме. И к каким последствиям во взрослой жизни привели героя выпуска ревность и детские обиды?

Пройти тест на честность решился 42-летний Сергей Стеценко из Харькова. Мужчина уверен: уже много лет мама и брать избегают общения с ним. Сергей считает, что не заслужил такого отношения к себе. Он готов сесть в кресло детектора лжи, чтобы доказать свою искренность и, наконец, наладить отношения. Поддержать Сергея в студию пришли его мама Галина Ивановна, жена Оксана, брат Игорь со своей женой Маргаритой.

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Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что в детстве за Сергея заплатили 10 тысяч рублей. Как рассказал герой программы, его продала родная мать. Галина Ивановна призналась, что Сергей — ее приемный сын, которого она забрала сразу после рождения. Женщина сказала, что очень любила его и считает своим первенцем. Однако она категорически отрицает, что платила за усыновление ребенка. Разве что 200 гривен в конверт положила. Но о десяти тысячах ничего не знает.

Сергей же признался, что после рождения младших братьев (а их было четыре) отношение мамы к нему сильно изменилось. По его словам, Галина Ивановна всегда хвалила и гордилась только родными детьми, в то время как его чаще ругала. Однако сама женщина уверена, что относилась к Сергею точно так же, как и к родным сыновьям. К слову, такого же мнения и Игорь, младший брат. Мужчина рассказал, что у Сергея было все, что он хотел: игрушки, путешествия и отдых на море, — в то время как он с братьями видел только работу.

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Также герой выпуска признался, что всегда хотел найти свою родную мать. И ему это удалось. Мужчина выяснил, что она сейчас живет в Израиле. Он очень хотел наладить с ней контакт, но женщина не изъявила желания общаться с ним. Однако журналистам проекта удалось связаться с Ракель. Во время выпуска Дмитрий Карпачев позвонил ей. Но женщина наотрез отказалась говорить на эту тему. Она утверждает, что у нее нет и не было никакого сына. После этих слов бросила трубку. Однако Сергей не теряет надежды на воссоединение с родной матерью. Правда, его брат Игорь уверен, что этого делать не стоит. Но сам герой выпуска не планирует останавливаться на достигнутом. Он верит, что сумеет достучаться до родной матери и сможет наладить с ней отношения. Мужчина утверждает, что у него было просто ужасное детство. Он признался, что хотел бы жить в детском доме, лишь бы не в той семье, в которой вырос. Такое откровение шокировало ведущего проекта. Дмитрий Карпачев посоветовал Сергею наладить отношения с Галиной Ивановной, ведь именно она вырастила его, как родного. Но герой выпуска непреклонен. Он уверен, что его братья не хотят с ним общаться. Да и сама Галина Ивановна как-то угрожала испортить ему жизнь, если он не оставит ее в покое.

Какими еще шокирующими подробностями из жизни в приемной семье поделился Сергей? Узнайте все детали в 18 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 18: Неужели герой выпуска хотел жить в детском доме, а не в своей семье? Детектор брехні 11 сезон 18 выпуск: 42-летний Сергей Стеценко уверен: уже много лет мама и брать избегают общения с ним. Мужчина считает такое отношение к нему незаслуженным и хочет наладить отношения

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