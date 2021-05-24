24 мая в эфир телеканала СТБ вышел 17 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, могут ли найти общий язык невестка со свекровью и когда нужно отступиться и оставить попытки понравиться маме своего мужа?

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Пройти тест на честность решилась 24-летняя Ирина Вань. На протяжении шести лет она пытается найти общий язык со своей свекровью. По ее словам, мама мужа всегда первая начинает ссору, но когда в поле зрения появляется ее сын, притворяется больной и немощной. Чтобы оправдать себя в глазах мужа и, наконец, понять, как наладить отношения со свекровью, Ирина решила сесть в кресло детектора лжи. Поддержать ее в студию пришли свекровь Татьяна Викторовна, муж Мирослав, подруга Алена и брат Владимир.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что ссоры между Ириной и свекровью начались практически сразу после знакомства. Героиня программы уверенна: все из-за того, что Татьяна Викторовна постоянно доказывает свою правоту. Например, Ирина рассказала, что мама заставляла Мирослава отдавать ей всю свою зарплату. Свекровь же уверена: она делала это только потому, что в их семье были финансовые сложности. Кроме этого, Ирина утверждает, что Татьяна Викторовна зациклена на деньгах, именно поэтому она часто читала вслух объявления о работе и таким образом заставляла невестку идти зарабатывать деньги.

Ирина также рассказала, что была вынуждена принимать участие в программе донорства яйцеклеток, ведь за это ей заплатили хорошие деньги. Однако она призналась, что донорство было очень сложным, ведь ей постоянно кололи гормоны и после второй программы она чуть не умерла. Часть заработанных денег Ирина отдала свекрови, но та утверждает, что такого не было и она не видела ни копейки от невестки.

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Также, по мнению героини программы, свекровь совсем не считается с потребностями других людей. Однажды она выбила ногой дверь в спальню, в которой ее сын занимался любовью со своей женой. Но сама Татьяна Викторовна не видит в этом большой проблемы, ведь считает, что это ее квартира и она может делать там все, что ей угодно. Ведущий проекта высказал мнение о том, что такое поведение — неуважение к другим людям. Но женщина продолжала настаивать на своем: в ее квартире замков быть не может!

К слову, как призналась Ирина, ее свекровь часто делает вид, что не помнит некоторых случаев из жизни, в которых она была виновата, хотя косяки своей невестки вспоминает до мелочей. Так, однажды Татьяна Викторовна хвасталась сексуальными достижениями своего сына перед невесткой. Ирину очень обидели ее слова. Но свекровь еще раз сказала, что такого не было и невестка просто наговаривает. В свое оправдание Татьяна Викторовна высказала мнение, что не хочет общаться с Ириной. Единственное ее желание — жить спокойно.

Какими еще шокирующими подробностями из жизни со свекровью поделится Ирина? Узнайте все детали в 17 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 17: Война со свекровью, или Как не сойти с ума, живя в чужом доме? Детектор брехні 11 сезон 17 выпуск: 24-летняя Ирина Вань пытается выяснить, можно ли наладить отношения со свекровью и что делать, если мама мужа всегда первая начинает ссору

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