17 мая в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, что заставляет мужчину выбирать себе в спутницы женщин старшего возраста? И что делать, если с таким выбором не согласны самые близкие люди?

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Пройти тест на честность решился 33-летний Виталий Челахов — профессиональный музыкант, который сейчас вынужден подрабатывать грузчиком. В кресло детектора лжи его привела мама, ведь она не верит, что молодой здоровый мужчина может искренне полюбить старшую на 18 лет женщину. Виталий согласился пройти полиграф, чтобы доказать матери, что счастлив в отношениях со своей гражданской женой. Поддержать его в студию пришли мама Наталья и возлюбленная Елена.

Во время выпуска герой программы рассказал, что его маме не нравилась ни одна из его девушек. По словам Виталия, она всегда хотела, чтобы у него была жена такого же возраста, как и он, а все потому, что Наталья хочет внуков. К тому же она уверена, что браки с большой разницей в возрасте недолговечны. Однако сам Виталий считает иначе. Мужчина признался: мама просто завидует, ведь у ее подруги ― а именно с ней вступил в отношения сын — молодой любовник! Правда, Наталья категорически с этим не согласна, хотя и не отрицает, что недавно завершила отношения с мужчиной, который на 16 лет младше нее. Женщина считает, что та связь была случайной и мужчина ее попросту обманул.

Также во время выпуска ведущий проекта выяснил, что Виталий осознанно выбирает женщин старшего возраста, ведь они будут ценить его и сделают все, чтобы удержать его рядом с собой. Мужчина рассказал, что все его избранницы были старше по возрасту. К слову, отвечая на один из вопросов Дмитрия Карпачева, Виталий признался, что иногда ему просто противно ложиться в постель с Еленой. Такие речи обидели его гражданскую жену, но герой программы попытался объяснить свою точку зрения и сказал, что, несмотря на это, согласен жениться на Елене. И этим признанием также поверг в шок свою избранницу, ведь, как сказала женщина, она его не любит, хотя и не хочет прерывать с ним отношения.

Но главный вопрос — согласен ли Виталий ухаживать за Еленой в старости? А также какие еще подробности из своей жизни раскроет мужчина? Узнайте все подробности в 16 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 16: Неужели герой выпуска любит женщину, на 18 лет старше его? Детектор брехні 11 сезон 16 выпуск: 33-летний Виталий Челахов попытается доказать своей матери, что он на самом деле любит свою гражданскую жену, котрая на 18 лет старше его

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