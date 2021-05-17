17 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, що змушує чоловіка обирати собі в супутниці жінок старшого віку? І що робити, якщо з таким вибором не згодні найближчі люди?

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 15: Одкровення Казанови — що змушує чоловіка 6 років жити на дві сім’ї?

Пройти тест на чесність наважився 33-річний Віталій Челахов — професійний музикант, який зараз змушений підробляти вантажником. У крісло детектора брехні його привела мама, адже вона не вірить, що молодий здоровий чоловік може щиро покохати старшу на 18 років жінку. Віталій погодився пройти поліграф, щоб довести матері, що щасливий у стосунках зі своєю цивільною дружиною. Підтримати його в студію прийшли мама Наталя і кохана Олена.

Під час випуску герой програми розповів, що його мамі не подобалася жодна з його дівчат. За словами Віталія, вона завжди хотіла, щоб у нього була дружина такого ж віку, як і він, а все тому, що Наталя хоче онуків. До того ж вона впевнена, що шлюби з великою різницею у віці недовготривалі. Однак сам Віталій вважає інакше. Він зізнався: мама просто заздрить, адже в її подруги ― а саме з нею вступив у стосунки син — молодий коханець! Щоправда, Наталія категорично з цим не згодна, хоча й не заперечує, що нещодавно завершила стосунки з чоловіком, який на 16 років молодший за неї. Жінка вважає, що той зв’язок був випадковим і чоловік її просто обдурив.

Також під час випуску ведучий проєкту з’ясував, що Віталій свідомо вибирає жінок старшого віку, адже вони будуть цінувати його і зроблять усе, щоб утримати його поряд із собою. Чоловік розповів, що всі його обраниці були старшими за віком. До слова, відповідаючи на одне із запитань Дмитра Карпачова, Віталій зізнався, що іноді йому просто огидно лягати в ліжко з Оленою. Такі слова образили його цивільну дружину, але герой програми спробував пояснити свою точку зору і сказав, що, незважаючи на це, згоден одружитися з Оленою. І цим зізнанням також глибоко шокував свою обраницю, адже, як розповіла жінка, вона його не кохає, хоча й не хоче розривати з ним стосунки.

Та головне запитання — чи згоден Віталій доглядати Олену в старості? А також які ще секрети з власного життя розкриє чоловік? Дізнайтеся всі подробиці в 16 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 16: Невже герой випуску кохає жінку, на 18 років старшу за нього? Детектор брехні 11 сезон 16 випуск: 33-річний Віталій чолах спробує довести своєї матері, що він насправді кохає свою цивільну дружину, котра на 18 років старша за нього

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.