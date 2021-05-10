10 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 15 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, що змушує людей будувати стосунки на брехні і чи можна повернути довіру коханої людини після шести років обману?

Пройти тест на чесність наважився 43-річний Руслан Волков. Більше 25 років він перебуває в офіційному шлюбі, але в крісло детектора брехні сів, щоб зізнатися у почуттях до своєї коханки. За словами жінки, вона й гадки не мала, що Руслан одружений. І тепер серйозність своїх намірів він хоче довести за допомогою поліграфа. Підтримати Руслана в студію прийшли його цивільна дружина Оля, донька Настя і мама Галина Дмитрівна.

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Під час випуску герой програми розповів, що протягом шести років жив на дві сім’ї. Його цивільна дружина Оля й гадки не мала, що в Руслана є інша сім’я. Правда розкрилася тільки перед зйомками. Жінка зізналася, що такі новини шокували її, хоча вона здогадувалася, що чоловік їй бреше. Однак Руслан виправдовується тим, що по суті із законною дружиною він не живе давно, а від розлучення відмовлявся, бо хотів уберегти дітей від життя в неповній сім’ї.

Оля зізналася, що Руслан підкорив її нестандартними вчинками і подарунками. Проте вона й подумати не могла, що її коханий приховує таке, адже чоловік проводив із нею практично весь час, зрідка приїжджаючи до мами в Київ. Галина Дмитрівна розповіла, що про існування іншої жінки дізналася тільки після народження ще одного онука — Гліба.

Однак це не все, чим Руслан зміг здивувати. Так, герой зізнався, що вважає Ольгу винною в тому, що вони почали скандалити. Щоб зберегти стосунки, він вирішив переїхати до Києва. Саме так, на його думку, можна зберегти сім’ю з коханою жінкою. Такі одкровення шокували ведучого проєкту. Та ще більше Дмитро Карпачов здивувався, коли герой випуску зізнався: він переконаний, що його любові гідні лише мама і дочка. Усіх же інших жінок він вважає або повіями, або коконами для виробництва дітей.

Та головне запитання — чи залишиться Ольга разом з Русланом після проєкту? А також за який злочин чоловік відсидів сім років у в’язниці? Дізнайтеся всі подробиці в 15 випуску «Детектора брехні»-11.

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