10 мая в эфир телеканала СТБ вышел 15 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, что заставляет людей строить отношения на вранье и можно ли вернуть доверие любимого человека после шести лет обмана?

Пройти тест на честность решился 43-летний Руслан Волков. Больше 25 лет он пребывает в официальном браке, но в кресло детектора лжи сел, чтобы признаться в чувствах к своей любовнице. По словам женщины, она понятия не имела, что Руслан женат. И теперь серьезность своих намерений он хочет доказать с помощью полиграфа. Поддержать Руслана в студию пришли его гражданская жена Оля, дочь Настя и мама Галина Дмитриевна.

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Во время выпуска герой программы рассказал, что на протяжении шести лет жил на две семьи. Его гражданская жена Оля понятия не имела, что у Руслана есть другая семья. Правда раскрылась только перед съемками. Женщина призналась, что такие новости повергли ее в шок, хотя она догадывалась, что мужчина ей врет. Однако Руслан оправдывается тем, что по факту с законной супругой он не живет давно, а от развода отказывался, потому что хотел уберечь детей от жизни в неполной семье.

Оля призналась, что Руслан покорил ее нестандартными поступками и подарками. Но она и подумать не могла, что ее любимый скрывает такое, ведь мужчина проводил с ней практически все свободное время, изредка уезжая к маме в Киев. Галина Дмитриевна рассказала, что о существовании другой женщины узнала только после рождения еще одного внука — Глеба.

Однако это не все, чем Руслан смог удивить. Так, герой признался, что считает Ольгу виноватой в том, что они начали скандалить. Чтобы сохранить отношения, он принял решение переехать в Киев. Именно так, по его мнению, можно сберечь семью с любимой женщиной. Такие откровения шокировали ведущего проекта. Но еще больше Дмитрий Карпачев удивился, когда герой выпуска признался: он убежден, что его любви достойны лишь его мама и дочь. Всех же остальных женщин он считает либо проститутками, либо коконами для производства детей.

Но главный вопрос — останется ли Ольга вместе с Русланом после проекта? А также за какое преступление мужчина отсидел семь лет в тюрьме? Узнайте все подробности в 15 выпуске «Детектора брехні»-11.

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