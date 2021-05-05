3 мая в эфир телеканала СТБ вышел 14 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, стоит ли жене доказывать мужу, что она верна ему. И нужно ли сохранять семью, если в доме постоянно случаются скандалы и рукоприкладство?

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Пройти тест на честность решилась 27-летняя мать двоих детей Ирина Никончук. Женщина пришла доказать своему мужу, что никогда не изменяла ему. Но поверил ли ей мужчина? И какие скелеты в шкафу открылись во время программы?

Поддержать Ирину в студию пришли ее муж Владимир, свекровь Нина Герасимовна, брат Андрей и подруга Наталья.

Во время выпуска Ирина рассказала, что ей сложно жить с мужем и свекровью, ведь Владимир воспринимает ее больше как рабочую силу, чем как жену. В их доме ссора — регулярное событие. И одна из причин скандала — ревность. Муж героини признался, что не доверяет ей, ведь уверен: в то время, когда он на заработках, она ему изменяет. Кроме того, Ирина боится сказать лишнее слово при муже, ведь он ее может ударить. Как рассказала героиня, мужчина частенько поднимает на нее руку. Может ударить по голове, в грудь или по спине. Например, однажды Владимир ударил Ирину ногой по спине на улице, потому что она сделала ему замечание за лишнюю выпитую им бутылку пива. Однако сам мужчина считает, что не виноват. Он уверен: его жена сама провоцирует его на рукоприкладство. Она его пилит и не может остановиться. К тому же Ирина может нагрубить свекрови во время ссоры. Так, однажды после такого случая Владимир заставлял жену просить прощения у его мамы на коленях. Такие откровения стали потрясением для Нины Герасимовны. Она всю вину переносит на невестку и считает, что молодая женщина просто наговаривает и придумывает некоторые из ситуаций.

Но побои — не единственное насилие, которое по отношению к Ирине проявляет Владимир. Так, героиня призналась, что ее муж частенько заставляет заниматься с ним сексом, даже если она этого не хочет. Однако сам Владимир и его мама не поняли такого обвинения. Мужчина не считает подобное отношение насилием, а по мнению Нины Герасимовны, секс — это обязанность жены. К тому же муж в который раз озвучил мнение о том, что Ирина сама провоцирует его плохое по отношению к ней поведение, ведь во время ссоры не может остановиться.

Но главный вопрос — изменяла ли хоть раз Ирина своему мужу? Узнайте все подробности в 14 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 14: Неужели муж героини проекта насиловал и избивал её? Детектор брехні 11 сезон 14 выпуск: 27-летняя Ирина Никончук попытается доказать своему мужу, что никогда ему не изменяла. Но готов ли мужчина узнать всю правду?

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