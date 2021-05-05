3 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 14 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи треба дружині доводити чоловікові, що вона вірна йому. І чи варто зберігати сім’ю, якщо вдома постійно трапляються скандали і рукоприкладство?

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Пройти тест на чесність наважилася 27-річна мати двох дітей Ірина Никончук. Жінка вирішила довести своєму чоловікові, що ніколи не зраджувала йому. Та чи повірив їй він? І які скелети у шафі відкрилися під час програми?

Підтримати Ірину в студію прийшли її чоловік Володимир, свекруха Ніна Герасимівна, брат Андрій і подруга Наталя.

Під час випуску Ірина розповіла, що їй важко жити з чоловіком та свекрухою, адже Володимир сприймає її більше як робочу силу, ніж як дружину. У їхньому домі сварка — регулярне подія. І одна з причин скандалу — ревнощі. Чоловік героїні зізнався, що не довіряє Ірині, адже впевнений: у той час, коли він на заробітках, вона його зраджує. Крім того, Ірина боїться сказати зайве слово при ньому, адже він її може вдарити. Як розповіла героїня, чоловік частенько піднімає на неї руку. Може вдарити по голові, в груди або по спині. Наприклад, одного разу Володимир вдарив Ірину ногою по спині на вулиці, бо вона зробила йому зауваження за зайву випиту ним пляшку пива. Однак сам чоловік вважає, що не винен. Він упевнений: його дружина сама провокує його на рукоприкладство. Вона його пиляє і не може зупинитися. До того ж Ірина може нагрубити свекрусі під час сварки. Так, одного разу після такого випадку Володимир змушував дружину просити вибачення у його мами на колінах. Такі одкровення стали потрясінням для Ніни Герасимівни. Вона всю провину покладає на невістку і вважає, що жінка просто наговорює і вигадує деякі з ситуацій.

Та побої — не єдине насильство, яке до Ірини проявляє Володимир. Так, героїня зізналася, що її чоловік часто змушує займатися з ним сексом, навіть якщо вона цього не хоче. Однак сам Володимир і його мама не зрозуміли такого звинувачення. Чоловік не вважає подібне ставлення насильством, а на думку Ніни Герасимівни, секс — це обов’язок дружини. До того ж чоловік вкотре озвучив думку про те, що Ірина сама провокує його погане ставлення до неї своєю поведінкою, адже під час сварки не може зупинитися.

Та головне питання — чи зраджувала хоч раз Ірина своєму чоловікові? Дізнайтеся всі подробиці в 14 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 14: Невже чоловік героїні проєкту ґвалтував і бив її? Детектор брехні 11 сезон 14 випуск: 27-річна Ірина Никончук спробує довести своєму чоловікові, що ніколи його не зраджувала. Але чи готовий чоловік дізнатися всю правду?

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