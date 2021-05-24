24 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 17 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи можуть знайти спільну мову невістка зі свекрухою і коли потрібно відступитися і облишити спроби сподобатись мамі свого чоловіка?

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Пройти тест на чесність наважилася 24-річна Ірина Вань. Протягом шести років вона намагається знайти спільну мову зі своєю свекрухою. За її словами, мама чоловіка завжди перша починає сварку, та коли в полі зору з’являється її син, вона прикидається хворою і немічною. Щоб виправдати себе в очах чоловіка і, нарешті, зрозуміти, як налагодити стосунки зі свекрухою, Ірина вирішила сісти в крісло детектора брехні. Підтримати її в студію прийшли свекруха Тетяна Вікторівна, чоловік Мирослав, подруга Олена і брат Володимир.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що сварки між Іриною та свекрухою почалися практично відразу після знайомства. Героїня програми впевнена: все через те, що Тетяна Вікторівна постійно доводить свою правоту. Наприклад, Ірина розповіла, що мама змушувала Мирослава віддавати їй всю свою зарплату. Свекруха ж упевнена: вона робила це тільки тому, що в їхньої родини були фінансові труднощі. Крім цього, Ірина стверджує, що Тетяна Вікторівна зациклена на грошах, саме тому вона часто читала вголос оголошення про роботу, у такий спосіб змушуючи невістку йти заробляти.

Ірина також розповіла, що була змушена брати участь у програмі донорства яйцеклітин, адже за це їй заплатили чималі гроші. Однак вона зізналася, що донорство було дуже складним, адже їй постійно кололи гормони і після другої програми вона мало не померла. Частину зароблених грошей Ірина віддала свекрусі, але та стверджує, що такого не було і вона не бачила ні копійки від невістки.

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Також, на думку героїні програми, свекруха зовсім не зважає на потреби інших людей. Одного разу вона вибила ногою двері в спальню, де її син займався коханням зі своєю дружиною. Проте сама Тетяна Вікторівна не бачить у цьому великої проблеми, адже вважає, що це її квартира і вона може робити там усе, що їй заманеться. Ведучий проєкту висловив думку, що така поведінка — неповага до інших людей. Але жінка продовжувала наполягати на своєму: у її квартирі замків бути не може!

До слова, як зізналася Ірина, її свекруха часто вдає, що не пам’ятає деяких випадків із життя, коли вона була винна, хоча косяки своєї невістки пригадує до дрібниць. Наприклад, одного разу Тетяна Вікторівна хвалилася сексуальними досягненнями свого сина перед невісткою. Ірину дуже образили її слова. Але свекруха ще раз сказала, що такого не було і невістка просто наговорює. На своє виправдання Тетяна Вікторівна висловила думку, що не хоче спілкуватися з Іриною. Єдине її бажання — жити спокійно.

Якими ще приголомшливими подробицями з життя зі свекрухою поділиться Ірина? Дізнайтеся всі деталі в 17 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 17: Війна зі свекрухою, або Як не збожеволіти, живучи в чужому домі? Детектор брехні 11 сезон 17 випуск: 24-річна Ірина Вань намагається з'ясувати, чи можна налагодити відносини зі свекрухою і що робити, якщо мама чоловіка завжди перша починає сварку

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