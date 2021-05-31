31 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 18 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи може життя в прийомній сім’ї бути гірше, ніж у дитячому будинку? І до яких наслідків у дорослому житті привели героя випуску ревнощі і дитячі образи?

Пройти тест на чесність наважився 42-річний Сергій Стеценко з Харкова. Чоловік упевнений: уже багато років мама і брати уникають спілкування з ним. Сергій вважає, що не заслужив такого ставлення до себе. Він готовий сісти в крісло детектора брехні, щоб довести свою щирість і, нарешті, налагодити взаємини. Підтримати Сергія в студію прийшли його мама Галина Іванівна, дружина Оксана, брат Ігор зі своєю дружиною Маргаритою.

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Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що в дитинстві за Сергія заплатили 10 тисяч рублів. Як розповів герой програми, його продала рідна мати. Галина Іванівна зізналася, що Сергій — її прийомний син, якого вона забрала відразу після народження. Жінка сказала, що дуже любила його і вважає своїм первістком. Однак вона категорично заперечує, що платила за усиновлення дитини. Хіба що 200 гривень у конверт поклала. Але про десять тисяч нічого не знає.

Сергій же зізнався, що після народження молодших братів (а їх четверо) ставлення мами до нього змінилося. За його словами, Галина Іванівна завжди хвалила і пишалася тільки рідними дітьми, у той час як його частіше лаяла. Однак сама жінка впевнена, що ставилася до Сергія точно так само, як і до рідних синів. До слова, такої ж думки й Ігор. Чоловік розповів, що в Сергія було все, що він хотів: іграшки, подорожі та відпочинок на морі, — у той час як він із братами бачив тільки роботу.

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Також герой випуску зізнався, що завжди хотів знайти свою рідну матір. І йому це вдалося. Чоловік з’ясував, що нині вона живе в Ізраїлі. Він дуже хотів налагодити з нею контакт, але жінка не виявила бажання спілкуватися. Однак журналістам проєкту вдалося зв’язатися з Ракель. Під час випуску Дмитро Карпачов зателефонував їй. Проте жінка навідріз відмовилася говорити на цю тему. Вона стверджує, що в неї немає і не було ніякого сина. Після цих слів кинула слухавку. Однак Сергій не втрачає надії на возз’єднання з рідною матір’ю. Правда, його брат Ігор упевнений, що цього робити не варто. Але сам герой випуску не планує зупинятися на досягнутому. Він вірить, що зуміє достукатися до рідної матері і зможе налагодити з нею стосунки. Чоловік стверджує, що в нього було просто жахливе дитинство. Він зізнався, що хотів би жити в дитячому будинку, аби тільки не в тій родині, у якій виріс. Таке одкровення шокувало ведучого проєкту. Дмитро Карпачов порадив Сергію налагодити стосунки з Галиною Іванівною, адже саме вона виростила його, як рідного. Проте герой випуску непохитний. Він упевнений, що його брати не хочуть з ним спілкуватися. Та й сама Галина Іванівна якось погрожувала зіпсувати йому життя, якщо він не залишить її в спокої.

Якими ще приголомшливими подробицями з життя у прийомній сім’ї поділиться Сергій? Дізнайтеся всі деталі у 18 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 18: Невже герой випуску хотів жити в дитячому будинку, а не у своїй сім’ї? Детектор брехні 11 сезон 18 випуск: 42-річний Сергій Стеценко впевнений: уже багато років мама і брати уникають спілкування з ним. Чоловік вважає таке ставлення до нього незаслуженим і хоче налагодити відносини

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