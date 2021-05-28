«Детектор брехні»-11: Чем удивит 18 выпуск проекта?
28.05.2021
31 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Почему когда-то любимый сын стал для матери обузой? И поможет ли его правда вернуть любовь семьи? На решительные шаги отважился Сергей Стеценко. Подробнее читайте в материале.
В 18 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 42-летний Сергей Стеценко из Харьковской области. Несколько лет его мама и братья избегают общения с ним. Мужчина уверен, что не заслужил такого отношения к себе, и готов сесть в кресло детектора лжи, чтобы доказать семье свои искренние чувства.