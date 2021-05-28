31 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Почему когда-то любимый сын стал для матери обузой? И поможет ли его правда вернуть любовь семьи? На решительные шаги отважился Сергей Стеценко. Подробнее читайте в материале.

В 18 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 42-летний Сергей Стеценко из Харьковской области. Несколько лет его мама и братья избегают общения с ним. Мужчина уверен, что не заслужил такого отношения к себе, и готов сесть в кресло детектора лжи, чтобы доказать семье свои искренние чувства.

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В 18 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели родная мама продала Сергея за 10 тысяч рублей?

Захочет ли говорить с героем выпуска его биологическая мать?

Правда ли, что Галина угрожала своему приемному сыну испортить жизнь, если он не оставит ее семью в покое?

Неужели Сергей думает, что ему все должны помогать?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 18 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 18 выпуске от 31.05.2021 разбирались, почему когда-то любимый сын стал для матери обузой? И поможет ли его правда вернуть любовь семьи?

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