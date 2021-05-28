31 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чому колись любий син став для матері тягарем? І чи допоможе його правда повернути любов сім’ї? На рішучі кроки наважився Сергій Стеценко. Детальніше читайте в матеріалі.

У 18 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 42-річний Сергій Стеценко з Харківської області. Кілька років його мама і брати уникають спілкування з ним. Чоловік упевнений, що не заслужив такого ставлення до себе, і готовий сісти в крісло детектора брехні, щоб довести сім’ї свої щирі почуття.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 17: Війна зі свекрухою, або Як не збожеволіти, живучи в чужому домі?

У 18 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже рідна мама продала Сергія за 10 тисяч рублів?

Чи захоче говорити з героєм випуску його біологічна мати?

Чи правда, що Галина погрожувала своєму прийомному синові зіпсувати життя, якщо він не дасть спокою її сім’ї?

Невже Сергій думає, що йому всі повинні допомагати?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 18 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 18 випуску від 31.05.2021 розбиралися, чому колись улюблений син став для матері тягарем? І чи допоможе його правда повернути любов сім'ї?

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