«Детектор брехні»-11: Чим здивує 18 випуск проєкту?
28.05.2021
31 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чому колись любий син став для матері тягарем? І чи допоможе його правда повернути любов сім’ї? На рішучі кроки наважився Сергій Стеценко. Детальніше читайте в матеріалі.
У 18 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 42-річний Сергій Стеценко з Харківської області. Кілька років його мама і брати уникають спілкування з ним. Чоловік упевнений, що не заслужив такого ставлення до себе, і готовий сісти в крісло детектора брехні, щоб довести сім’ї свої щирі почуття.