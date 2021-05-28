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«Детектор брехні»-11: Чим здивує 18 випуск проєкту?

28.05.2021

31 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чому колись любий син став для матері тягарем? І чи допоможе його правда повернути любов сім’ї? На рішучі кроки наважився Сергій Стеценко. Детальніше читайте в матеріалі.

детектор

У 18 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 42-річний Сергій Стеценко з Харківської області. Кілька років його мама і брати уникають спілкування з ним. Чоловік упевнений, що не заслужив такого ставлення до себе, і готовий сісти в крісло детектора брехні, щоб довести сім’ї свої щирі почуття.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 17: Війна зі свекрухою, або Як не збожеволіти, живучи в чужому домі?

У 18 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

  • Невже рідна мама продала Сергія за 10 тисяч рублів?
  • Чи захоче говорити з героєм випуску його біологічна мати?
  • Чи правда, що Галина погрожувала своєму прийомному синові зіпсувати життя, якщо він не дасть спокою її сім’ї?
  • Невже Сергій думає, що йому всі повинні допомагати?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 18 випуск проєкту?

Детектор брехні 11 сезон: в 18 випуску від 31.05.2021 розбиралися, чому колись улюблений син став для матері тягарем? І чи допоможе його правда повернути любов сім'ї?

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