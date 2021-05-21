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«Детектор брехні»-11: Чем удивит 17 выпуск проекта?

21.05.2021

24 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Что прячется за чрезмерной любовью матери к сыну? И когда нужно остановиться в попытках понравиться свекрови? Будет разбираться Ирина Вань. Подробнее читайте в материале. 

детектор

В 17 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 24-летняя Ирина Вань. На протяжении шести лет женщина пытается найти общий язык со своей свекровью. По ее словам, мама мужа всегда первая начинает ссору, но когда в поле зрения появляется ее сын, она прикидывается больной и немощной. Чтобы оправдать себя в глазах мужа и, наконец, понять, как наладить отношения со свекровью, Ирина решила сесть в кресло детектора лжи. 

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детектор

В 17 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

  • Неужели свекровь силой отбирала деньги у собственного сына?
  • Зачем Ирина участвовала в программе донорства яйцеклеток?
  • Правда ли, что свекровь похвасталась Ирине сексуальными достижениями своего сына?
  • Неужели свекровь выбила ногами дверь в спальню сына, когда он занимался с женой сексом?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 17 выпуск проекта?

Детектор брехні 11 сезон: в 17 выпуске от 24.05.2021 разбирались, что прячется за чрезмерной любовью матери к сыну? И когда нужно остановиться в попытках понравиться свекрови?

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