24 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Що ховається за надмірною любов’ю матері до сина? І коли треба зупинитися в спробах сподобатися свекрусі? Розбиратиметься Ірина Вань. Детальніше читайте в матеріалі.

У 17 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 24-річна Ірина Вань. Протягом шести років жінка намагається знайти спільну мову зі своєю свекрухою. За її словами, мама чоловіка завжди перша починає сварку, та коли в полі зору з’являється її син, вона прикидається хворою і немічною. Щоб виправдати себе в очах чоловіка і, нарешті, зрозуміти, як налагодити стосунки зі свекрухою, Ірина вирішила сісти в крісло детектора брехні.

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У 17 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже свекруха силою відбирала гроші у власного сина?

Навіщо Ірина брала участь у програмі донорства яйцеклітин?

Чи правда, що свекруха вихвалялася Ірині сексуальними досягненнями свого сина?

Невже свекруха вибила ногами двері в спальню сина, коли він займався з дружиною сексом?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 17 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 17 випуску від 24.05.2021 розбиралися, що ховається за надмірною любов'ю матері до сина? І коли потрібно зупинитися в спробах сподобатися свекрухи?

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