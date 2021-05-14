17 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 16 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Имеют ли право посторонние лезть в вашу личную жизнь? И что делать, если самый родной человек пытается разрушить вашу любовь? Попробует разобраться Виталий Челахов. Подробнее читайте в материале.

В 16 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 33-летний Виталий Челахов — профессиональный музыкант, который сейчас вынужден подрабатывать грузчиком. В кресло детектора лжи его привела мама, ведь она не верит, что молодой здоровый мужчина может искренне полюбить старшую на 18 лет женщину. Виталий согласился пройти полиграф, чтобы доказать матери, что счастлив в отношениях со своей гражданской женой.

Больше по теме: «Детектор брехні»-11 выпуск 15: Откровения Казановы — что заставляет мужчину 6 лет жить на две семьи?

В 16 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Правда ли, что мама Виталия разрушила все отношения сына?

Неужели герою выпуска мерзко ложиться в постель со своей любимой?

Хочет ли Виталий взять в жены женщину, на 18 лет старше него?

Готов ли мужчина ухаживать за своей любимой в старости?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.