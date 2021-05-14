17 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи мають право сторонні лізти у ваше особисте життя? І що робити, якщо найрідніша людина намагається зруйнувати ваше кохання? Спробує розібратися Віталій Челахов. Детальніше читайте в матеріалі.

У 16 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 33-річний Віталій Челахов — професійний музикант, який зараз змушений підробляти вантажником. У крісло детектора брехні його привела мама, адже вона не вірить, що молодий здоровий чоловік може щиро покохати старшу на 18 років жінку. Віталій погодився пройти поліграф, щоб довести матері, що щасливий у стосунках зі своєю цивільною дружиною.

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У 16 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Чи правда, що мама Віталія зруйнувала всі стосунки сина?

Невже герою випуску гидко лягати в ліжко зі своєю коханою?

Чи хоче Віталій взяти за дружину жінку, на 18 років старшу за нього?

Чи готовий чоловік доглядати свою кохану в старості?

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