10 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 15 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Есть ли будущее у отношений, которые с самого начала строятся на вранье? И есть ли надежда, что рано или поздно обман закончится? Разберемся вместе с Русланом Волковым. Подробнее читайте в материале.

В 15 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратился 43-летний Руслан Волков. Больше 25 лет он пребывает в официальном браке, но в кресло детектора лжи сел, чтобы сознаться в чувствах к своей любовнице. По словам женщины, она понятия не имела, что Руслан женат, и теперь серьезность своих намерений он хочет доказать с помощью полиграфа.

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В 15 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Руслан скрывал от любовницы наличие жены на протяжении шести лет?

Почему герой выпуска считает любовницу виноватой в крахе их отношений?

За какое преступление Руслан отсидел семь лет в тюрьме?

Неужели, по мнению мужчины, его любви достойны только дочь и мама?

Правда ли, что герой выпуска считает всех женщин или проститутками, или коконом для производства детей?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 15 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 15 выпуске от 10.05.2021 разбирались, есть ли будущее у отношений, которые с самого начала строятся на вранье? И есть ли надежда, что рано или поздно обман закончится?

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