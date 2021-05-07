10 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 15 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи є майбутнє у стосунків, які з самого початку будуються на брехні? І чи є надія, що рано чи пізно обман закінчиться? Розберемося разом з Русланом Волковим. Детальніше читайте в матеріалі.

У 15 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернувся 43-річний Руслан Волков. Більше 25 років він перебуває в офіційному шлюбі, але в крісло детектора брехні сів, щоб зізнатися у почуттях до своєї коханки. За словами жінки, вона й гадки не мала, що Руслан одружений, і тепер серйозність своїх намірів він хоче довести за допомогою поліграфа.

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У 15 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Руслан приховував від коханки наявність дружини протягом шести років?

Чому герой випуску вважає коханку винною в краху їхніх стосунків?

За який злочин Руслан відсидів сім років у в’язниці?

Невже, на думку чоловіка, його любові гідні тільки дочка і мама?

Чи правда, що герой випуску вважає всіх жінок або повіями, або коконом для виробництва дітей?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 15 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 15 випуску від 10.05.2021 розбиралися, чи є майбутнє у стосунків, які з самого початку будуються на брехні? І чи є надія, що рано чи пізно обман закінчиться?

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