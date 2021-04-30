«Детектор брехні»-11: Чем удивит 14 выпуск проекта?
30.04.2021
3 мая в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 14 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Стоит ли жить с тем, кто не доверяет ни одному твоему слову? И где грань между желанием сохранить семью и самоуничтожением? Поможет это понять Ирина Никончук. Подробнее читайте в материале.
В 14 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратилась 27-летняя Ирина Никончук. Женщина пытается спасти свой брак, который трещит по швам из-за постоянных подозрений и ревности любимого человека. Но была ли измена, и кто на самом деле разрушает семью? Выясним с помощью детектора лжи.
В 14 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:
Неужели муж Ирины может ударить ее, если она скажет что-то не то?
Правда ли, что муж героини заставлял ее на коленях просить прощения у свекрови?
Неужели Владимир специально бьет жену в присутствии своей матери?
Правда ли, что Владимир насиловал свою жену?
Изменяла ли Ирина своему мужу?
Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 14 выпуск проекта?
Детектор брехні 11 сезон: в 14 выпуске от 3.05.2021 разбирались, стоит ли жить с тем, кто не доверяет ни одному твоему слову? И где грань между желанием сохранить семью и самоуничтожением? Поможет это понять Ирина Никончук