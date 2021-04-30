3 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи варто жити з тим, хто не довіряє жодному твоєму слову? І де межа між бажанням зберегти сім’ю та самознищенням? Допоможе це зрозуміти Ірина Никончук. Детальніше читайте в матеріалі.

У 14 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернулася 27-річна Ірина Никончук. Жінка намагається врятувати свій шлюб, який тріщить по швах через постійні підозри і ревнощі коханого чоловіка. Та чи була зрада, і хто насправді руйнує сім’ю? З’ясуємо за допомогою детектора брехні.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 13: Невже герой хоче, щоб усі його родичі померли?

У 14 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже чоловік Ірини може вдарити її, якщо вона скаже щось не те?

Чи правда, що чоловік героїні змушував її на колінах просити пробачення у свекрухи?

Невже Володимир спеціально б’є дружину в присутності своєї матері?

Чи правда, що Володимир ґвалтував свою дружину?

Чи зраджувала Ірина своєму чоловікові?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 14 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 14 випуску від 3.05.2021 розбиралися, чи варто жити з тим, хто не довіряє жодному твоєму слову? І де межа між бажанням зберегти сім'ю і самознищенням? Допоможе це зрозуміти Ірина Никончук

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