«Детектор брехні»-11: Чим здивує 14 випуск проєкту?
30.04.2021
3 травня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи варто жити з тим, хто не довіряє жодному твоєму слову? І де межа між бажанням зберегти сім’ю та самознищенням? Допоможе це зрозуміти Ірина Никончук. Детальніше читайте в матеріалі.
У 14 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернулася 27-річна Ірина Никончук. Жінка намагається врятувати свій шлюб, який тріщить по швах через постійні підозри і ревнощі коханого чоловіка. Та чи була зрада, і хто насправді руйнує сім’ю? З’ясуємо за допомогою детектора брехні.
У 14 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:
Невже чоловік Ірини може вдарити її, якщо вона скаже щось не те?
Чи правда, що чоловік героїні змушував її на колінах просити пробачення у свекрухи?
Невже Володимир спеціально б’є дружину в присутності своєї матері?
Чи правда, що Володимир ґвалтував свою дружину?
Чи зраджувала Ірина своєму чоловікові?
Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 14 випуск проєкту?
Детектор брехні 11 сезон: в 14 випуску від 3.05.2021 розбиралися, чи варто жити з тим, хто не довіряє жодному твоєму слову? І де межа між бажанням зберегти сім'ю і самознищенням? Допоможе це зрозуміти Ірина Никончук