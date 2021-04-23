«Детектор брехні»-11: Чем удивит 13 выпуск проекта?
23.04.2021
26 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Воспитать хорошего человека нелегко. Но с годами превратить мужчину в такого еще сложнее. Чем может закончиться это состязание, узнает Олег Ярошенко. Подробнее читайте в материале.
В 13 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 37-летний Олег Ярошенко. Мужчина с самого детства таит обиду на маму и считает ее виноватой в своих несчастьях. Герой хочет доказать ей, что он уже взрослый самостоятельный человек, которого поздно воспитывать. Как утверждает Олег, из-за мамы он не может устроить свою личную жизнь. И с помощью детектора хочет объяснить ей, что готов и может жить самостоятельно.