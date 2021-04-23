26 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Воспитать хорошего человека нелегко. Но с годами превратить мужчину в такого еще сложнее. Чем может закончиться это состязание, узнает Олег Ярошенко. Подробнее читайте в материале.

В 13 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 37-летний Олег Ярошенко. Мужчина с самого детства таит обиду на маму и считает ее виноватой в своих несчастьях. Герой хочет доказать ей, что он уже взрослый самостоятельный человек, которого поздно воспитывать. Как утверждает Олег, из-за мамы он не может устроить свою личную жизнь. И с помощью детектора хочет объяснить ей, что готов и может жить самостоятельно.

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В 13 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Почему сын считает, что его мама заслужила быть одинокой?

Неужели Олег обвиняет маму в том, что не добился успеха в жизни и не стал политиком?

Правда ли, что Олег брал кредиты, чтобы снять себе проституток?

Неужели Олег мечтает о смерти родственников, чтобы получить в наследство квартиру?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 13 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 13 выпуске от 26.04.2021 разбирались, как доказать своей маме, что ты уже взрослый самостоятельный человек.

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