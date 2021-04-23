26 квітня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Виховати хорошу людину нелегко. А з роками перетворити чоловіка в такого ще складніше. Чим може закінчитися це змагання, дізнається Олег Ярошенко. Детальніше читайте в матеріалі.

У 13 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 37-річний Олег Ярошенко. Чоловік із самого дитинства таїть образу на маму і вважає її винною у своїх нещастях. Він хоче довести їй, що вже дорослий самостійний чоловік, якого пізно виховувати. Як стверджує герой програми, через маму він не може влаштувати своє особисте життя. І за допомогою детектора хоче пояснити їй, що готовий і може жити самостійно.

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У 13 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Чому син вважає, що його мама заслужила бути самотньою?

Невже Олег звинувачує маму в тому, що не досягнув успіху в житті і не став політиком?

Чи правда, що Олег брав кредити, щоб зняти собі повій?

Невже Олег мріє про смерть родичів, щоб отримати у спадок квартиру?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 13 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 13 випуску від 26.04.2021 розбиралися, як довести своій мамі, що ти вже доросла самостійна людина.

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