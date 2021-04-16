Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Детектор брехні»-11: Чем удивит 12 выпуск проекта?

16.04.2021

19 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Из-за чего порядочная мать троих детей вдруг уходит в загул? И сможет ли она вернуть доверие близких, которое потеряла в погоне за острыми ощущениями? Подробнее читайте в материале. 

детектор

Больше по теме: «Детектор брехні»-11 выпуск 11: Неужели герой имеет отношение к смерти отчима?

В 12 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 36-летняя Юлия Голубева из Киева. Женщина хочет с помощью честных ответов укрепить отношения со своим возлюбленным и доказать ему, что ошибки, совершенные в прошлом, больше не повторятся. Каких поступков молодости Юлия стыдится? И удалось ли ей и вправду измениться ради любимого человека?

детектор

В 12 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

  • Неужели Юлия стала наркоманкой из-за матери?
  • Правда ли, что героиня выпуска употребляла наркотики, будучи беременной?
  • Воровала ли Юлия деньги у своей семьи ради очередной дозы наркотиков?
  • Готова ли Юлия обратиться к наркологу  и психиатру, чтобы избавиться от зависимости?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 12 выпуск проекта?

Детектор брехні 11 сезон: в 12 выпуске от 19.041.2021 разбирались, из-за чего порядочная мать троих детей вдруг уходит в загул? И сможет ли она вернуть доверие близких, которое потеряла в погоне за острыми ощущениями?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 