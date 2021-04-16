19 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Из-за чего порядочная мать троих детей вдруг уходит в загул? И сможет ли она вернуть доверие близких, которое потеряла в погоне за острыми ощущениями? Подробнее читайте в материале.

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В 12 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 36-летняя Юлия Голубева из Киева. Женщина хочет с помощью честных ответов укрепить отношения со своим возлюбленным и доказать ему, что ошибки, совершенные в прошлом, больше не повторятся. Каких поступков молодости Юлия стыдится? И удалось ли ей и вправду измениться ради любимого человека?

В 12 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Юлия стала наркоманкой из-за матери?

Правда ли, что героиня выпуска употребляла наркотики, будучи беременной?

Воровала ли Юлия деньги у своей семьи ради очередной дозы наркотиков?

Готова ли Юлия обратиться к наркологу и психиатру, чтобы избавиться от зависимости?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 12 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 12 выпуске от 19.041.2021 разбирались, из-за чего порядочная мать троих детей вдруг уходит в загул? И сможет ли она вернуть доверие близких, которое потеряла в погоне за острыми ощущениями?

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